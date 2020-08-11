Показано видео, как Днепр накрыл ураган с крупным градом
Непогода повалила деревья и повредила авто.
В Днепре во вторник, 11 августа, разгулялась непогода. Город накрыла буря, выпал град, размером с крупную вишню.
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Об этом сообщает “Информатор”.
Основной удар пришелся на центр Днепра. Там затопило улицы, особенно пострадали Воскресенская и Яворницкого. СМИ показало фото, где видно, как по дорогам плывут машины.
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Кроме того, в сеть выложили видео бурелома. Так, шквальный ветер повалил деревья, сорвал навесы и расшатал хлипкие конструкции.
Градом побило припаркованные автомобили.
Напомним, ранее мы писали, что в заповедном парке Одесчины в град погибло около 300 редких птиц.