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Показано видео, как Днепр накрыл ураган с крупным градом

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Непогода повалила деревья и повредила авто.
Днепр накрыла непогода
Днепр накрыла непогода
dp.informator.ua

В Днепре во вторник, 11 августа, разгулялась непогода. Город накрыла буря, выпал град, размером с крупную вишню. 

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Об этом сообщает “Информатор”.

Основной удар пришелся на центр Днепра. Там затопило улицы, особенно пострадали Воскресенская и Яворницкого. СМИ показало фото, где видно, как по дорогам плывут машины.

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Кроме того, в сеть выложили видео бурелома. Так, шквальный ветер повалил деревья, сорвал навесы и расшатал хлипкие конструкции.

Градом побило припаркованные автомобили.

Машины добирались вплавь
Машины добирались вплавь
dp.informator.ua

Основной удар пришелся на центр города
Основной удар пришелся на центр города
dp.informator.ua

Крупный град побил машины
Крупный град побил машины
dp.informator.ua

Град выпал огромных размеров
Град выпал огромных размеров
dp.informator.ua

Напомним, ранее мы писали, что  в заповедном парке Одесчины в град погибло около 300 редких птиц.

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Теги: Днепр, видео, фото, шквальный ветер, ураган, буря, град
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