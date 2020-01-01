Бывшего чиновника ГФС подозревают в миллионных злоупотреблениях

Чиновник нанес государственному бюджету 3 миллиона гривен ущерба.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении бывшего заместителя начальника одного из управлений Государственной фискальной службы, подозреваемого в миллионных злоупотреблениях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читай также: Под Киевом чиновник геммологического центра попался на взятке

По версии следствия, в январе 2017 года чиновник отклонил заявку отечественного автотрейдера на возмещение НДС на 4 миллиона гривен. Он безосновательно отнес платеж к категории рисковых и заблокировал его.

Компания обжаловала эти действия в суде. Суд встал на её сторону. Компании возместили НДС и ещё выплатили компенсацию от государства. В итоге государственный бюджет потерял свыше 3 миллионов гривен.

Читай также: На Львовщине начальник полиции требовал с подозреваемого 8 тыс долл

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 УК Украины. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

Ранее стало известно, что в Киеве правоохранители задержали чиновницу Антимонопольного комитета за взятку. Она вымогала у предпринимателя 4 миллиона гривен.