На украино-венгерской границе выстроились большие пробки

Скопление машин наблюдается на КПП Тиса и Лужанка.

В целом в 2 пунктах пропуска собралось 250 машин. Фото иллюстративное depositphotos.com

На границе Украины и Венгрии образовались значительные очереди. Машины выстроились в тянучки в районе пунктов пропуска Тиса и Лужанка в Закарпатье.

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Об этом сообщает пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Так, к утру 12 августа оформления в Лужанке ждут водители 100 автомобилей. У КПП Тиса скопилось 150 транспортных средств.

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Согласно данным ГПСУ, остальные пункты пропуска на украинской границе не перегружены. Там пробок нет.

Напомним, ранее мы писали, что на границе с Беларусью временно закрыли пункты упрощенного пропуска.

