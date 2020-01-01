На украино-венгерской границе выстроились большие пробки
Скопление машин наблюдается на КПП Тиса и Лужанка.
На границе Украины и Венгрии образовались значительные очереди. Машины выстроились в тянучки в районе пунктов пропуска Тиса и Лужанка в Закарпатье.
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Об этом сообщает пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы.
Так, к утру 12 августа оформления в Лужанке ждут водители 100 автомобилей. У КПП Тиса скопилось 150 транспортных средств.
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Согласно данным ГПСУ, остальные пункты пропуска на украинской границе не перегружены. Там пробок нет.
Напомним, ранее мы писали, что на границе с Беларусью временно закрыли пункты упрощенного пропуска.