В Украине заблокировали фишинговый сайт, похожий на ресурс "Киевстара"
Сотрудники Департамента киберполиции Нацполиции Украины заблокировали фишинговый сайт, который внешне был похож на ресурс "Киевстара". Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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Мошеннический сайт предлагал абонентам установить мобильное приложение для получения определенных бонусов. Если абоненты это делали, то злоумышленники могли проникнуть в их телефоны и получить персональные данные.
Полиция и компания "Киевстара" призывают абонентов всех мобильных операторов быть внимательными, чтобы не стать жертвой мошенников. Помните, что предложение выгоды (бонусы) – это один из признаков мошенничества.
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Если во время разговора с представителями мобильных операторов у вас возникли подозрения – звоните на официальную "горячую" линию или в call-центр оператора.
Ранее стало известно, что за последние два года сотрудники СБУ ликвидировали 25 нелегальных колл-центров. Они специализировались на разных видах мошенничества.