В Украине заблокировали фишинговый сайт, похожий на ресурс "Киевстара"

Мошеннический сайт ради сбора конфиденциальной информации предлагал абонентам установить мобильное приложение для получения бонусов.

Сотрудники Департамента киберполиции Нацполиции Украины заблокировали фишинговый сайт, который внешне был похож на ресурс "Киевстара". Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Мошеннический сайт предлагал абонентам установить мобильное приложение для получения определенных бонусов. Если абоненты это делали, то злоумышленники могли проникнуть в их телефоны и получить персональные данные.

Полиция и компания "Киевстара" призывают абонентов всех мобильных операторов быть внимательными, чтобы не стать жертвой мошенников. Помните, что предложение выгоды (бонусы) – это один из признаков мошенничества.

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Если во время разговора с представителями мобильных операторов у вас возникли подозрения – звоните на официальную "горячую" линию или в call-центр оператора.

Ранее стало известно, что за последние два года сотрудники СБУ ликвидировали 25 нелегальных колл-центров. Они специализировались на разных видах мошенничества.