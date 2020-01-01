В Сваляве горел центр социально-психологической реабилитации детей

Никто из детей не пострадал.

Вчера вечером, 11 августа, в Сваляве произошел пожар в помещении Закарпатского центра социально-психологической реабилитации детей. Об этом информирует ГСЧС. Дети не пострадали.

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По предварительной информации, в 19:46 в Службу спасения сообщили о пожаре в детском центре. В 20:12 спасатели локализовали возгорание. Пожар полностью был потушен в 20:20.

К счастью, дети во время этого происшествия были на прогулке, поэтому никто не пострадал. Сильно досталось только одной комнате.

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По данному факту открыто уголовное производство. Специалисты устанавливают причину возгорания. Не исключено, что причина пожара заключается в коротком замыкании.

Ранее сильный пожар был в одной из многоэтажек Киева. Это произошло в одной из квартир в доме на ул. Булгакова, 5б. Горели 7 и 8 этажи 9-этажки.