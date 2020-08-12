В Харькове исчезла станция метро “Московский проспект”

Ее назвали по-другому.

На Холодногорско-заводской линии метро в Харькове произошли изменения. Там переименовали одну из станций.

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Об этом сообщает пресс-служба харьковского метрополитена.

Так, теперь с подачи местной мэрии в городе исчезла станция “Московский проспект”. Теперь эта станция стала называться “Турбоатом”.

Уточняется, что решение переименовать ее было принято на сессии горсовета еще прошлой осенью. Наконец, процедура по изменению названия была завершена.

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Турбоатомом станцию назвали в честь машиностроительного завода, крупнейшего предприятия в Харькове.

По данным местных изданий, в вагонах станцию метро уже начали оглашать на новый лад.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове прогремел взрыв на химзаводе.

