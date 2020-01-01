На румынской границе нарушитель запутался в колючей проволоке

Неудачливому правонарушителю пришлось вызывать скорую помощь.

На границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда задержали двух буковинцев. При попытке сбежать от правоохранителей один из них запутался в колючей проволоке и ему понадобилась медицинская помощь, сообщает в Фейсбуке Западное региональное управление Госпогранслужбы.

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Инцидент произошел 11 августа на участке ответственности отдела “Красноильск“. Двух парней, один из которых успел преодолеть заградительный забор, пограничный наряд заметил не сразу, ведь мужчины тайком пытались попасть к линии границы.

Когда их всё же заметили, мужчины сразу начали убегать. Не остановили их и предупредительные выстрелы в воздух, которые были вынуждены сделать пограничники.

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В дальнейшем, в ходе поисковых мероприятий пограничники задержали одного из беглецов, а затем обнаружили второго. Он запутался в инженерном заграждении типа “Егоза“, которое пытался преодолеть.

Он был освобожден из сетей инженерного заграждения и ему была оказана медицинская помощь, а также вызвана карета скорой помощи, которой он был доставлен в больницу.

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Учитывая, что у задержанных никаких документов при себе не было, пограничникам пришлось потратить определенное время на их идентификацию. Как выяснилось впоследствии, правонарушителями оказались жители населенного пункта Красноильск, один из которых несовершеннолетний.

На совершеннолетнего гражданина составлены административные протоколы по ч.2 ст. 204-1 и ч. 2 ст. 185-10 КУоАП, а также проинформирован Сторожинецкий РВК. Стоит отметить, что молодой человек уже некоторое время уклонялся от призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что харьковский пограничник оказался бывшим боевиком “ДНР“. Мужчина успел послужить оккупантам, вернуться на свободную территорию и попасть в Госпогранслужбу Украины.