Киевский суд отправил бывшего нардепа в тюрьму на семь лет
Деснянский райсуд Киева признал бывшего народного депутата Александра Шепелева виновным в предоставлении неправомерной выгоды конвоиру и побеге из-под стражи в 2014 году. Об этом сообщает “Судебный репортер“ со ссылкой на приговор судьи Ларисы Бабайловой от 7 августа.
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По совокупности обстоятельств и преступлений суд дал Шепелеву 7 лет лишения свободы. Также назначены дополнительные наказания в виде 8500 грн штрафа и конфискации всего имущества.
Суд не засчитал в срок отбытия наказания Шепелева срок его пребывания под стражей на территории Российской Федерации с 19.03.2015 г. по 8.07.2016 г.
Также, суд не засчитывает срок пребывания Шепелева под экстрадиционным арестом в Венгрии в период с 4.07.2013 г. по 26.03.2014 г.
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Это первый приговор Шепелеву.
В Святошинском, Дарницком, Киево-Святошинском и Шевченковском судах рассматриваются также дела Шепелева о растрате средств “Родовид Банка“, организации двух покушений на убийство банкира Дядечко, заказе убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году и убийства в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина.
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Для справки. В декабре 2012 года Шепелева объявили в международный розыск как подозреваемого в серии преступлений, в том числе по завладению средствами “Родовид банка“ и организации покушения на убийство бывшего владельца этого банка Сергея Дядечко.
В 2013 году Шепелева задержали в Венгрии и экстрадировали в Украину. Печерский суд поместил его под стражу.
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В июне 2014 года его положили в больницу, где его круглосуточно охраняли работники Киевского СИЗО. Чтобы сбежать из больницы, Шепелев вступил в сговор с конвоиром, который вывел его из здания. Затем экс-нардеп покинул Украину. Только после задержания 19.03.2015 г. на территории России Шепелев сообщил правоохранительным органам Украины о том, что находится на территории РФ и желает дать показания.
Напомним, ранее сообщалось, что в Швейцарии суд дал два года тюрьмы экс-нардепу Мартыненко. Из назначенных 28 месяцев заключения 12 месяцев экс-депутату ВР определены как “безусловные для отбывания“.