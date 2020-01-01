В театре Харькова коронавирус отправил домой 75 музыкантов хора
Всплеск коронавирусной инфекции обнаружили в харьковском театре оперы и балета. Там заразилось шестеро музыкантов хора.
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Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Хористов отправили на самоизоляцию. У одного из заболевших диагностировали пневмонию, но сейчас ему лучше. Состояние всех остальных удовлетворительное, болезнь протекает без осложнений. Они лечатся дома под контролем семейного врача.
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В театре установлен круг лиц, которые контактировали с пациентами. В итоге весь хор, состоящий из 75 участников, отстранили на время от работы.
Всех отправили домой, концерты хоровой музыки были отменены. Балет и оркестр продолжат выступать, но на открытом воздухе. В их составе пока инфицированных не нашли.
Напомним, ранее мы писали, что Минздрав изменит критерии определения зон карантина.