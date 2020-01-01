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В театре Харькова коронавирус отправил домой 75 музыкантов хора

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В связи со вспышкой отменили концерты.
Заразилось 6 хористов
Заразилось 6 хористов
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Всплеск коронавирусной инфекции обнаружили в харьковском театре оперы и балета. Там заразилось шестеро музыкантов хора.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Хористов отправили на самоизоляцию. У одного из заболевших диагностировали пневмонию, но сейчас ему лучше. Состояние всех остальных удовлетворительное, болезнь протекает без осложнений. Они лечатся дома под контролем семейного врача.

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В театре установлен круг лиц, которые контактировали с пациентами. В итоге весь хор, состоящий из 75 участников, отстранили на время от работы.

Всех отправили домой, концерты хоровой музыки были отменены. Балет и оркестр продолжат выступать, но на открытом воздухе. В их составе пока инфицированных не нашли.

Напомним, ранее мы писали, что Минздрав изменит критерии определения зон карантина.

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Теги: Харьков, театр, коронавирус, вспышка, инфекция, музыканты, хор, заболеваемость
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