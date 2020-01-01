В Харькове задержали иностранца, находящегося в международном розыске

Гражданина Азербайджана подозревают в похищении человека и в вымогательстве.

В Харькове сотрудники СБУ и полиции задержали иностранца, который находится в международном розыске. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Нацполиции.

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35-летний гражданин Азербайджана с июня текущего года находится в международном розыске. В России его подозревают в похищении человека и в вымогательстве.

В 2019 году группа злоумышленников, в которую входил гражданин Азербайджана, в Вологде похитила местного жителя. От него требовали 10 миллионов рублей. На след преступников вышли правоохранители. Поэтому гражданин Азербайджана некоторое время скрывался в Украине.

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Полицейские Харьковской области, получив информацию от Интерпола, установили квартиру, в которой временно проживал гражданин Азербайджана. 12 августа его задержали. Решается вопрос о его экстрадиции.

Ранее киевские полицейские задержали на огромной взятке чиновницу АМКУ. Она за свою "помощь" вымогала 4 миллиона гривен.