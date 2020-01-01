За июль в Украине выявили 1,5 тысячи случаев туберкулеза

Подавляющее большинство из них – новые случаи заболевания.

В июле этого года в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза. Большинство из них – новые, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

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Так, из числа зарегистрированных за июль 1530 случаев туберкулеза:

1 256 новые случаи заболевания;

2 случая с неизвестной историей предыдущего лечения;

274 пациента с рецидивом;

34 пациента, которые восстановили лечение после перерыва;

95 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;

74 другие случаи.

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В целом в июле лечение от туберкулеза в Украине проходили 15 219 человек.

В ЦОЗ напомнили, что лечение от туберкулеза в Украине бесплатное.

ЦОЗ

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют ввести новую обязательную прививку. Особенно рекомендуется вакцинироваться от пневмококковой инфекции людям в возрасте от 65 лет или с хроническими заболеваниями.