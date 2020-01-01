Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За июль в Украине выявили 1,5 тысячи случаев туберкулеза

Комментариев: 0
Подавляющее большинство из них – новые случаи заболевания.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
пресс-служба Слуги народа

В июле этого года в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза. Большинство из них – новые, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Читай также: В Украине за полгода 40 человек заболели ботулизмом

Так, из числа зарегистрированных за июль 1530 случаев туберкулеза:

  • 1 256 новые случаи заболевания;
  • 2 случая с неизвестной историей предыдущего лечения;
  • 274 пациента с рецидивом;
  • 34 пациента, которые восстановили лечение после перерыва;
  • 95 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;
  • 74 другие случаи.

Читай также: Зеленский признал, что корь и туберкулез не менее опасны, чем COVID-19

В целом в июле лечение от туберкулеза в Украине проходили 15 219 человек.

В ЦОЗ напомнили, что лечение от туберкулеза в Украине бесплатное.

ЦОЗ

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют ввести новую обязательную прививку. Особенно рекомендуется вакцинироваться от пневмококковой инфекции людям в возрасте от 65 лет или с хроническими заболеваниями.

Поделись:
Теги: туберкулез, ЦОЗ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь