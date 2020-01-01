За июль в Украине выявили 1,5 тысячи случаев туберкулеза
Подавляющее большинство из них – новые случаи заболевания.
В июле этого года в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза. Большинство из них – новые, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).
Читай также: В Украине за полгода 40 человек заболели ботулизмом
Так, из числа зарегистрированных за июль 1530 случаев туберкулеза:
- 1 256 новые случаи заболевания;
- 2 случая с неизвестной историей предыдущего лечения;
- 274 пациента с рецидивом;
- 34 пациента, которые восстановили лечение после перерыва;
- 95 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;
- 74 другие случаи.
Читай также: Зеленский признал, что корь и туберкулез не менее опасны, чем COVID-19
В целом в июле лечение от туберкулеза в Украине проходили 15 219 человек.
В ЦОЗ напомнили, что лечение от туберкулеза в Украине бесплатное.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют ввести новую обязательную прививку. Особенно рекомендуется вакцинироваться от пневмококковой инфекции людям в возрасте от 65 лет или с хроническими заболеваниями.