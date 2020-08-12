Кравчук предложил переименовать "особый статус" Донбасса

Глава украинской делегации в ТКГ придумал более мягкую формулировку.

Вместо понятия “особый статус“ Донбасса в Украине следует использовать новую формулировку – “особый режим административного управления“. С таким предложением выступил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью программе “На самом деле Донбасс“ телеканала “ДОМ“.

Читай также: Кравчук рассказал, с кем из ОРДЛО готов вести переговоры

“Это будет в большей степени соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые уже приняты. А если ставится задача еще этот вопрос в Конституцию внести, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально“, - отметил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявил о готовности ехать в ОРДЛО. Глава украинской делегации в ТКГ считает, что такая поездка при определенных условиях может быть полезной.