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Кравчук предложил переименовать "особый статус Донбасса"

Комментариев: 3
Глава украинской делегации в ТКГ придумал более мягкую формулировку.
Кравчук предложил переименовать "особый статус" Донбасса
Кравчук предложил переименовать "особый статус" Донбасса
Леонид Кравчук/Фейсбук

Вместо понятия “особый статус“ Донбасса в Украине следует использовать новую формулировку – “особый режим административного управления“. С таким предложением выступил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью программе “На самом деле Донбасс“ телеканала “ДОМ“.

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“Это будет в большей степени соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые уже приняты. А если ставится задача еще этот вопрос в Конституцию внести, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально“, - отметил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявил о готовности ехать в ОРДЛО. Глава украинской делегации в ТКГ считает, что такая поездка при определенных условиях может быть полезной.

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Теги: Кравчук, ОРДЛО, Донбасс, особый статус Донбасса
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Комментариев (3)
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Ser7    12.08.2020, 15:14
Оценка:  0
Ser7
“особый режим административного управления“ - ' это про бандюков с оружием?
А когда бандюки банк захватят это будет - особый режим управления банка??
Или гопники деньги отберут в проулке - особый режим оплаты при особом режиме админуправления??

Совсем дядька с ума сошел..
Graddfeydd    12.08.2020, 15:04
Оценка:  +2
Graddfeydd
Какой "особый статус", о чем дедушка бредит? Сначала раша выводит своих упырей, потом садим всех коллаборантов на нары и только после этого можно обсуждать административное устройство на этих территориях. Я бы вообще Луганскую и Донецкую области расформировал, как территориальные единицы.
hcr    12.08.2020, 15:15
Оценка:  -2
hcr
Да плевать в ЛДНРе хотели на твоё мнение. Какой им вообще резон возвращаться в украинскую колонию.
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