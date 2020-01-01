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На Ровенщине в ДТП с участием автокрана в машине зажало человека

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Автомобилиста доставали спасатели. Второй водитель погиб.
В спасательной операции участвовало 4 бойцов ГСЧС
В спасательной операции участвовало 4 бойцов ГСЧС
rv.dsns.gov.ua

Авария произошла в Дубенском районе Ровенской области. Там в селе Подлужье на трассе Киев-Чоп автокран КС 133 врезался в иномарку Kia Mangentis.

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Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Водителя легковушки зажало между рулем и сиденьем. Пришлось вызывать бригаду спасателей, чтобы извлечь его из покореженной машины специнструментом.

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После того, как мужчину деблокировали, его транспортировали на носилках в машину скорой помощи. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Водитель автокрана погиб на месте.

Обстоятельства выясняются. К спасательной операции привлекалось 4 бойцов ГСЧС пожарной части Дубно.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве у маршрутки на ходу отлетели колеса.

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Теги: ДТП, авария, машина, автокран, Ровенская область, Погибший, водитель, автомобилисты, ГСЧС, спасатели
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