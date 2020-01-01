На Ровенщине в ДТП с участием автокрана в машине зажало человека

Автомобилиста доставали спасатели. Второй водитель погиб.

Авария произошла в Дубенском районе Ровенской области. Там в селе Подлужье на трассе Киев-Чоп автокран КС 133 врезался в иномарку Kia Mangentis.

Читай также: На Кировоградщине водитель “припарковал“ фуру в бетонный забор

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Водителя легковушки зажало между рулем и сиденьем. Пришлось вызывать бригаду спасателей, чтобы извлечь его из покореженной машины специнструментом.

Читай также: Смертельная авария на Днепропетровщине: Погибших вырезали спасатели

После того, как мужчину деблокировали, его транспортировали на носилках в машину скорой помощи. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Водитель автокрана погиб на месте.

Обстоятельства выясняются. К спасательной операции привлекалось 4 бойцов ГСЧС пожарной части Дубно.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве у маршрутки на ходу отлетели колеса.

