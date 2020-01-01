В Николаеве больных COVID-19 начала принимать ещё одна больница

В городе уже готовят третью больницу для пациентов с коронавирусом.

В Николаеве в связи с увеличившимся количеством новых случаев заражений COVID-19 больных начала принимать городская больница №1. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

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По состоянию на сегодня, 12 августа, в горбольнице №1 находятся 12 пациентов с подозрением на коронавирус. Сейчас проводится их обследование.

В Николаевской области больных с COVID-19 раньше направляли в областную инфекционную больницу. Однако, она уже заполнена на 50%, и поэтому, согласно правилам, пациентов теперь госпитализируют в горбольницу №1. Если и там будет слишком много больных, то тогда начнет принимать пациентов городская больница №3.

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Нужно отметить, что на базе горбольницы №3 размещено респираторное отделение. Все ремонтные работы уже закончены.

Ранее сообщалось, что к утру 12 августа в Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились 1433 человека. За день 752 человека вылечились, а 19 человек умерли.