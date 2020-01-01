В Одессе задержали ещё двух участников банды "Лоту Гули"

Глава преступного сообщества скрывается за границей.

В Одессе сотрудники службы безопасности Украины задержали ещё двух участников межэтнической банды "Лоту Гули", которые причастны к похищению людей. Об этом сообщает спецслужба.

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В июле правоохранители задержали четверых участников банды "Лоту Гули". Сам "вор в законе" по прозвищу "Лоту Гули" сейчас скрывается за границей.

В результате следственно-оперативных действий оперативники спецслужбы установили и задержали ещё двух активных участников этого преступного сообщества. Они причастны к разбою, грабежу и к похищению человека.

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Задержанных подозревают в совершении преступлений по двум статьям УК Украины. Им избрана мера пресечения содержание под стражей без права внесения залога.

Ранее сотрудники СБУ задержали участников преступной группировки "Князя". Они занимались вымогательством и убийствами в нескольких областях.