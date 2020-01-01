В Кривом Роге прекращена деятельность пяти мошеннических call-центров

Злоумышленники выдавали себя за сотрудников службы безопасности банков.

В Кривом Роге полиция ликвидировала пять мошеннических call-центров, через которые злоумышленники под видом сотрудников банков похищали деньги у граждан, а также продавали в Сети несуществующий товар. Обь этом сообщает прокуратура.

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По версии следствия, мошенники звонили потерпевшим, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банков, получали реквизиты их банковских карточек, после чего переводили деньги на собственные счета.

Кроме того, преступники создали в Интернете фальшивые магазины. Покупатели переводили аванс за цифровую технику, но её не получали.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Правоохранители во время обысков изъяли вещественные доказательства, изобличающие преступников.

Ранее киберполицейские заблокировали в Украине фишинговый сайт, который внешне был похож на ресурс "Киевстара". Мошеннический сайт предлагал абонентам установить мобильное приложение для получения определенных бонусов. Если абоненты это делали, то злоумышленники могли проникнуть в их телефоны и получить персональные данные.