Украина отказалась от культурного сотрудничества с СНГ: Названа причина

Кабмин денонсировал Соглашение о культурном сотрудничестве, подписанное почти 30 лет назад.

Кабинет Министров одобрил разработанное Министерством культуры и информационной политики постановление о денонсации Соглашения о сотрудничестве в области культуры, подписанного в 1992 году в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

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Правительство также приняло постановление о выходе Украины из Соглашения о создании совета культурного сотрудничества государств-участников СНГ.

Украина выходит из соглашений, поскольку в связи с вооруженной агрессией РФ фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ происходит в двустороннем формате на основе заключения новых и/или действующих двусторонних договоров, - отметили в Минкульте.

Напомним, ранее Кабмин денонсировал соглашение о сотрудничестве пограничных ведомств стран СНГ.