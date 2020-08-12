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Украина отказалась от культурного сотрудничества с СНГ: Названа причина

Комментариев: 3
Кабмин денонсировал Соглашение о культурном сотрудничестве, подписанное почти 30 лет назад.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikipedia.org

Кабинет Министров одобрил разработанное Министерством культуры и информационной политики постановление о денонсации Соглашения о сотрудничестве в области культуры, подписанного в 1992 году в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

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Правительство также приняло постановление о выходе Украины из Соглашения о создании совета культурного сотрудничества государств-участников СНГ.

Украина выходит из соглашений, поскольку в связи с вооруженной агрессией РФ фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ происходит в двустороннем формате на основе заключения новых и/или действующих двусторонних договоров, - отметили в Минкульте.

Напомним, ранее Кабмин денонсировал соглашение о сотрудничестве пограничных ведомств стран СНГ.

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Теги: Кабмин, СНГ, Минкульт
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Комментариев (4)
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mtrevbccde    12.08.2020, 18:20
Оценка:  -22
mtrevbccde
Причина одна:последние 6+ лет наша псевдонезависимая и квазисуверенная охреНэнька и культура-это антонимы.
hcr    12.08.2020, 17:52
Оценка:  -1
hcr
И шо, теперь украинцам одним смотреть фильмы про козаков-гомосексуалистов? )))
advokit    12.08.2020, 18:14
Оценка:  -1
advokit
Про тебе гомика, ніхто дивитися фільми не хоче!)))
Woodbrother    12.08.2020, 18:32
Оценка:  0
Woodbrother
Про голубых кизяков эту муйню квартальцы смотреть будут вместе с бубочкой. Что бы больше такого гуано не снимали.
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