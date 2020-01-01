В Днепре пьяный отчим потерял маленького мальчика

Полиция нашла ребенка целым и невредимым.

Потерявшийся ребенок и полицейские, которые его нашли facebook.com/pg/PoliceDniproRegion/

Вчера, 11 августа, в одном из торгово-развлекательных центров Днепра отчим потерял 6-летнего мальчика. Полицейские сумели найти ребенка. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

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В Днепровское районное отделение полиции в 17:30 поступило сообщение о пропаже маленького мальчика. Мужчина рассказал, что он оставил ребенка в ТРЦ, а когда вернулся назад – его на месте не оказалось.

Примерно 40 минут отчим пытался самостоятельно найти мальчика, а потом позвонил в полицию. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не мог вспомнить, где оставил пасынка.

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Правоохранителям понадобилось менее тридцати минут, чтобы найти ребенка в торговом центре. Его передали матери. На родителей составлен административный протокол за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Ранее в Мукачево потерялся 2-летний мальчик. Полиция искала его всю ночь. Ребенка нашли под утро целым и невредимым.