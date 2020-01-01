Иран не отказывался от выплат за сбитый Боинг – Кулеба

В МИД Украины указали на то, что ранее прозвучавшее заявление иранского чиновника не является официальной позицией Ирана.

Заявление иранских чиновников о том, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый самолет, не является официальной позицией страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ.

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“Позиция, которая прозвучала с иранской стороны, не представляет официальную позицию правительства Ирана и не является переговорной позицией. Поэтому мы на это заявление не обращаем внимания и продолжаем работать дальше с иранской стороной“, - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина очень конструктивно настроена на поиск решений, но в то же время не допустит никаких попыток избежать ответственности.

В принципе наша стратегия какая: мы хотим эту страницу с Ираном закрыть путем признания их вины и выплаты всех максимально компенсаций, перевернуть, и двигаться дальше. Я не хочу, чтобы эта история висела тяжелым грузом на шее обеих стран годами. Я довел эту позицию до Ирана, - сказал Кулеба.

Напомним, ранее председатель центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, поскольку авиалайнер был застрахован в европейских страховых компаниях.