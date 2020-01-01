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Иран не отказывался от выплат за сбитый Боинг – Кулеба

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В МИД Украины указали на то, что ранее прозвучавшее заявление иранского чиновника не является официальной позицией Ирана.
Глава МИД прокомментировал якобы отказ Ирана платить за Боинг
Глава МИД прокомментировал якобы отказ Ирана платить за Боинг
Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Заявление иранских чиновников о том, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый самолет, не является официальной позицией страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ.

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“Позиция, которая прозвучала с иранской стороны, не представляет официальную позицию правительства Ирана и не является переговорной позицией. Поэтому мы на это заявление не обращаем внимания и продолжаем работать дальше с иранской стороной“, - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина очень конструктивно настроена на поиск решений, но в то же время не допустит никаких попыток избежать ответственности.

В принципе наша стратегия какая: мы хотим эту страницу с Ираном закрыть путем признания их вины и выплаты всех максимально компенсаций, перевернуть, и двигаться дальше. Я не хочу, чтобы эта история висела тяжелым грузом на шее обеих стран годами. Я довел эту позицию до Ирана, - сказал Кулеба.

Напомним, ранее председатель центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, поскольку авиалайнер был застрахован в европейских страховых компаниях.

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Теги: Иран, МИД, Кулеба, Боинг, МАУ, авиакатастрофа
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