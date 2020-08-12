12 августа оккупанты три раза нарушили перемирие

Боевики вели провокационный хаотичный огонь.

На Донбассе оккупанты сегодня, 12 августа, по состоянию на 17:00 три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС. Потерь в ВСУ нет.

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Противник хаотично стрелял из стрелкового оружия в районе Марьинки и Пивденного. Это был провокационный огонь. Украинские военнослужащие на провокации не поддались.

В районе Красногоровки боевики выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Так они поставили мину.

Отмечается, что в прифронтовой зоне за прошедшие сутки саперы ГСЧС разминировали почти четыре гектара территории. Они нашли 44 взрывоопасных предмета. Все они переданы на уничтожение.

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Кроме того, за минувшие сутки спасатели ООС отремонтировали четыре дома, которые ранее пострадали от обстрелов. На двадцати пяти объектах работы продолжаются.

Ранее Леонид Кравчук, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в Минске, заявил, что он готов сесть за стол переговоров с людьми из ОРДЛО, которые не участвовали в военных действиях и не сотрудничают с администрацией боевиков.