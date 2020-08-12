В Закарпатье водитель грузовика сбил трех девочек-подростков и скрылся

Пострадавшие госпитализированы. Одна из девочек находится в реанимации.

На Закарпатье полицейские установили водителя, который, травмировал трех подростков и скрылся с места аварии. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Дорожно-транспортное происшествие с участием водителя-беглеца случилось в Хустском районе 7 августа около 21:55 между городом Хуст и селом Большая Копаня Виноградовского района. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный за рулем неустановленного на тот момент транспортного средства совершил наезд на трех несовершеннолетних велосипедисток. Чтобы избежать наказания за травмирование девушек, водитель авто скрылся с места происшествия.

В результате ДТП несовершеннолетние потерпевшие в возрасте от 14 до 16 лет, были госпитализированы в больницу. 14-летнюю девочку в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение Хустской больницы. В районе для установления личности причастного к ДТП была введена полицейская операция “Перехват“. К поискам виновника аварии, который покинул место ДТП, привлекли весь личный состав местного отделения полиции.

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По факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследования по квалификации статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, вскоре разыскали. Им оказался 49-летний житель Виноградова, который работает водителем в одном из предприятий.

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Именно этот мужчина, находясь за рулем грузовика, травмировал несовершеннолетних. Сейчас полицейские проводят все необходимые оперативные мероприятия и собирают документальную базу для сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим тяжелые телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине в ДТП с участием автокрана в машине зажало человека. Автомобилиста доставали спасатели. Второй водитель погиб.