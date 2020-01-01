В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы у человека

Больной занимался скупкой животных для перепродажи.

В Одесской области лабораторно подтвержден случай сибирской язвы. Об этом информирует пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

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Отмечается, что 7 августа в Одесский областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении на сибирскую язву. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью он не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.

Только 7 августа больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины метдом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы

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Специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания.

В ЦОЗ отмечают, что сибирская язва не передается от человека к человеку. Заражение возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных. Не исключается заражение через почву или предметы, загрязненные возбудителем.

Напомним, ранее сообщалось, что за июль в Украине выявили 1,5 тысячи случаев туберкулеза. Подавляющее большинство из них – новые случаи заболевания.