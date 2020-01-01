Древний клад, раненый беглец и Беларусь: фото дня
Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 12 августа 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 12 августа.
В Беларуси проходят акции солидарности, а в Киеве закрыли скандальную стройку в парке Малышко.
У острова Маврикий разлилась нефть, в Днепре прошла буря с градом, а Одессу затопил грозовой ливень.
Модель из Германии Лина Л прославилась своей необычной внешностью, а в Китае полный мужчина прыгнул в колодец и застрял.
Испанец разбил Lamborghini друга за €235 тысяч, а в Шотландии археолог-любитель Мариуш Степьен нашел древний клад.
СБУ провела контрдиверсионные учения, а нарушитель застрял в колючей проволоке, когда пытался скрыться от пограничников.
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