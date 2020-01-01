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Древний клад, раненый беглец и Беларусь: фото дня

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Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 12 августа 2020 года.
Модель из Германии Лина Л
Модель из Германии Лина Л
Instagram/cigno.sg
Cмотрите фотогалерею Древний клад, раненый беглец и Беларусь: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 12 августа.
 
В Беларуси проходят акции солидарности, а в Киеве закрыли скандальную стройку в парке Малышко.
 
У острова Маврикий разлилась нефть, в Днепре прошла буря с градом, а Одессу затопил грозовой ливень.
 
Модель из Германии Лина Л прославилась своей необычной внешностью, а в Китае полный мужчина прыгнул в колодец и застрял.
 
Испанец разбил Lamborghini друга за €235 тысяч, а в Шотландии археолог-любитель Мариуш Степьен нашел древний клад.
 
СБУ провела контрдиверсионные учения, а нарушитель застрял в колючей проволоке, когда пытался скрыться от пограничников.
 
 

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Теги: автомобили, Беларусь, клад, Одесса, тату, пограничники, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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