Древний клад, раненый беглец и Беларусь: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 12 августа.

В Беларуси проходят акции солидарности, а в Киеве закрыли скандальную стройку в парке Малышко.

У острова Маврикий разлилась нефть, в Днепре прошла буря с градом, а Одессу затопил грозовой ливень.

Модель из Германии Лина Л прославилась своей необычной внешностью, а в Китае полный мужчина прыгнул в колодец и застрял.

Испанец разбил Lamborghini друга за €235 тысяч, а в Шотландии археолог-любитель Мариуш Степьен нашел древний клад.

СБУ провела контрдиверсионные учения, а нарушитель застрял в колючей проволоке, когда пытался скрыться от пограничников.