Кулеба объяснил, как Украина может внедрить "формулу Штайнмайера"

Глава МИД прокомментировал возможность реализации положений скандального мирного плана.

Украина может выполнить условия так называемой “формулы Штайнмайера“, которая касается урегулирования ситуации на Донбассе. Однако только в том случае, если это будет отвечать украинским интересам. Об этом в интервью “Радио НВ“ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, несмотря на то, что Украина на сегодня сосредоточена на вопросах безопасности, Киев готов двигаться путем выполнения политической части минских соглашений.

И “формула Штайнмайера“ является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет? - заявил Кулеба.

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В то же время министр отметил, что безопасностная часть договоренностей является ключевой, и если она не будет соблюдена, то перспектива для переговоров на политическом треке исчезнет.

Напомним, ранее Леонид Кравчук предложил переименовать “особый статус Донбасса“. Глава украинской делегации в ТКГ придумал более мягкую формулировку.