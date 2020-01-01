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Кулеба объяснил, как Украина может внедрить "формулу Штайнмайера"

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Глава МИД прокомментировал возможность реализации положений скандального мирного плана.
Глава МИД не исключил внедрение скандальной формулы
Глава МИД не исключил внедрение скандальной формулы
Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Украина может выполнить условия так называемой “формулы Штайнмайера“, которая касается урегулирования ситуации на Донбассе. Однако только в том случае, если это будет отвечать украинским интересам. Об этом в интервью “Радио НВ“ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, несмотря на то, что Украина на сегодня сосредоточена на вопросах безопасности, Киев готов двигаться путем выполнения политической части минских соглашений.

И “формула Штайнмайера“ является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет? - заявил Кулеба.

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В то же время министр отметил, что безопасностная часть договоренностей является ключевой, и если она не будет соблюдена, то перспектива для переговоров на политическом треке исчезнет.

Напомним, ранее Леонид Кравчук предложил переименовать “особый статус Донбасса“. Глава украинской делегации в ТКГ придумал более мягкую формулировку.

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Теги: конфликт на Донбассе, Донбасс, ОРДЛО, формула Штайнмайера, Кулеба, МИД
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