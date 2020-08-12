У Монумента Независимости собрались активисты и призвали президента не поздравлять Александра Лукашенко с победой.

В Киеве под стеллой на Майдане Независимости собрались недовольные итогами выборов в Беларуси и призвали президента Владимира Зеленского не поздравлять Александра Лукашенко с победой. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky news.

В руках у активистов плакаты с надписями: "Убивай скот" и "Верим, можем, победим".

Участники акции символично собрались у Монумента Независимости, поскольку именно здесь 6 лет назад после силового разгона палаточного городка начался Евромайдан.

Cмотрите фотогалерею: На Майдане призывают Зеленского не поздравлять Лукашенко с победой

Отметим, что белорусы продолжают протестовать против режима Александра Лукашенко и фальсификации президентских выборов.

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