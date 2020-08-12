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На Майдане призывают Зеленского не поздравлять Лукашенко с победой

Комментариев: 3
У Монумента Независимости собрались активисты и призвали президента не поздравлять Александра Лукашенко с победой.
активисты собрались на Майдане
активисты собрались на Майдане
Pavlovsky news
 
В Киеве под стеллой на Майдане Независимости собрались недовольные итогами выборов в Беларуси и призвали президента Владимира Зеленского не поздравлять Александра Лукашенко с победой. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky news.
 
 
В руках у активистов плакаты с надписями: "Убивай скот" и "Верим, можем, победим".
 
Участники акции символично собрались у Монумента Независимости, поскольку именно здесь 6 лет назад после силового разгона палаточного городка начался Евромайдан.
 
 
Напомним, ранее несогласные с результатами выборов президента в Беларуси устроили протест у посольства Беларуси в Киеве.
 
Отметим, что белорусы продолжают протестовать против режима Александра Лукашенко и фальсификации президентских выборов. 

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Теги: Киев, протесты, акция, майдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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John*B    12.08.2020, 21:10
Оценка:  -24
John*B
Это 2 ТП, шмары местные которые в италию и польшу на заработки попасть не могут! Требуют виз и развлечений и бесплатных бутербродов! Совсем от наркоты мозги поусыхали!
Брюква_и_Клюква    12.08.2020, 20:40
Оценка:  -4
Брюква_и_Клюква
Меня смущает, что плакаты этих людей написаны на иностранном языке. В Киеве такое не принято. Вывод - это кремлевские провокаторы.
mtrevbccde    12.08.2020, 20:20
Оценка:  -22
mtrevbccde
А я призываю Зеленского выйти на Майдан и отсосать/отлизать по-очереди всем тамошним майданутым приматам.
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