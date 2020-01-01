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Судьи Окружного админсуда Киева получили повестки на допрос

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Все подозреваемые судьи лично получили повестки о вызове на допросы, по данным Национального антикоррупционного бюро.
На следующий день после объявления в розыск подозреваемые судьи стали выходить на связь с детективами, утверждают в НАБУ
На следующий день после объявления в розыск подозреваемые судьи стали выходить на связь с детективами, утверждают в НАБУ
rbc.ua
 
Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк получил повестку на допрос в Национальное антикоррупционное бюро на 17 и 18 августа. Об этом в среду, 12 августа, Вовк сообщил в соцсети.
 
По словам главы ОАСК, он не намерен уклоняться от общения со следователем. "Я приду на допрос. Мне скрывать нечего, я готов!", - подчеркнул он.
 
В свою очередь, в НАБУ сообщили, что все подозреваемые судьи лично получили повестки о вызове на допросы.
 
"Адвокат главы ОАСК сообщил детективам, что его клиент будет находиться в отпуске до 14 августа. Однако после объявления в розыск судья появился на рабочем месте на следующий день. Так же на следующий день после объявления лиц в розыск начали выходить на связь с детективами и другие подозреваемые по делу, которые в течение трех недель скрывались от следствия", - отметили в НАБУ.
 
Ранее НАБУ объявило в розыск Вовка и четырех судей ОАСК. Их подозревает в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.
 
Напомним, Окружной административный суд Киева вернул в офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям ОАСК.

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Теги: допрос, Окружний адміністративний суд Києва, НАБУ, повестка, ОАСК
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Источник: korrespondent.net

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