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На здании мэрии Львова появился флаг Беларуси

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На здании городской администрации появился флаг, который используют на протестах в Беларуси.
На мэрии появился флаг
На мэрии появился флаг
Весна
 
На здании мэрии Львова вывесили бело-красно флаг в знак солидарности с народом Беларуси. Об этом сообщил 12 августа городской голова Андрей Садовый в Facebook.
 
"Львов солидарен со свободным народом Беларуси. Жыве Беларусь!"  написал Садовый.
 
Этот флаг в 1918 году был знаменем Белорусской Народной Республики, в 1991-1995 гг. - государственным флагом Республики Беларусь.
 
Сейчас этот флаг используют на протестах против режима президента Александра Лукашенко.
 
 
 
Напомним, Корреспондент публиковал фоторепортаж с протестов Беларуси, которые начались 9 августа.
 
Как сообщалось, депутаты Рады призвали власти Беларуси быть сдержанными по отношению к протестующим.
 
 

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Теги: Львов, Беларусь, протесты, Андрей Садовый
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Источник: korrespondent.net

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