На здании мэрии Львова появился флаг Беларуси

На здании городской администрации появился флаг, который используют на протестах в Беларуси.

На здании мэрии Львова вывесили бело-красно флаг в знак солидарности с народом Беларуси. Об этом сообщил 12 августа городской голова Андрей Садовый в Facebook.

"Львов солидарен со свободным народом Беларуси. Жыве Беларусь!" написал Садовый.

Этот флаг в 1918 году был знаменем Белорусской Народной Республики, в 1991-1995 гг. - государственным флагом Республики Беларусь.

Сейчас этот флаг используют на протестах против режима президента Александра Лукашенко.

Напомним, Корреспондент публиковал фоторепортаж с протестов Беларуси, которые начались 9 августа.

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