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Зеленский утвердил празднование Дня Независимости

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Традиционно в День Независимости предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов власти.
президент подписал указ
президент подписал указ
Getty Images
 
Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины". Об этом сообщает 12 августа пресс-служба главы государства.
 
Согласно документу, Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19.
 
В частности, 23 августа в День Государственного флага в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.
 
В День Независимости Украины 24 августа в Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС / АТО и общественности.
 
Кроме того, проведут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС / АТО.
 
Предусмотрены также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие меры по донесению гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыт национального государства.
 
Еще Кабмин намерен организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий людям, которые внесли значительный вклад в обретение независимости, защита ее суверенитета и территориальной целостности.
 
Как сообщалось, у Владимира Зеленского на День Независимости готовят шествие ветеранов.
 
Напомним, в последний летний месяц украинцев ждет трехдневный уик-энд. Он связан с важным праздником - Днем Независимости Украины.

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Теги: День Независимости, Кабмин Украины, указ, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mtrevbccde    12.08.2020, 22:48
Оценка:  -21
mtrevbccde
ПреЗЕрватив,празднование Дна Зависимости обещает быть поистине грандиозным!
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