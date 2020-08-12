На Буковине рекорд по COVID с начала пандемии
Глава облгосадминистрации считает, что жители Черновицкой области халатными действиями приблизили пандемию.
В Черновицкой области за прошедшие сутки 12 августа коронавирус обнаружили у 130 человек и это рекордный показатель. Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.
"Таких цифр не было даже весной, когда мы находились на пике заболеваемости. Впервые число зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню. Эпидемиологи опасались вспышки вируса осенью, однако, похоже, что буковинцы своим безответственным поведением приблизили это время", - написал глава ОГА.
Общее количество инфицированных в области составляет 7110 человек. 12 августа 42 человека выздоровели от COVID-19, а всего исследовали 658 образцов.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1433 новых больных коронавирусом, всего в Украине выявлено уже 84548 случаев.
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