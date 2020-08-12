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На Буковине рекорд по COVID с начала пандемии

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Глава облгосадминистрации считает, что жители Черновицкой области халатными действиями приблизили пандемию.
За сутки выявили 130 случаев
За сутки выявили 130 случаев
Корреспондент.net
 
В Черновицкой области за прошедшие сутки 12 августа коронавирус обнаружили у 130 человек и это рекордный показатель. Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.
 
 
"Таких цифр не было даже весной, когда мы находились на пике заболеваемости. Впервые число зарегистрированных в течение суток больных перешло далеко за сотню. Эпидемиологи опасались вспышки вируса осенью, однако, похоже, что буковинцы своим безответственным поведением приблизили это время", - написал глава ОГА.
 
Общее количество инфицированных в области составляет 7110 человек. 12 августа 42 человека выздоровели от COVID-19, а всего исследовали 658 образцов.
 
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1433 новых больных коронавирусом, всего в Украине выявлено уже 84548 случаев.
 
 

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Теги: Буковина, Коронавирус, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nerddffgcv    12.08.2020, 23:53
Оценка:  -22
nerddffgcv
Тупое рогульё расплачивается за пренебрежительное отношеник к коронавирусу.Прекрасная новость.
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