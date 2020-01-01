Мариупольского Цезаря, напавшего на синагогу, арестовали
Человек, который с топором совершил нападение на синагогу в Мариуполе, задержан. Об этом в среду, 12 августа, сообщил лидер Еврейской общины города раввин Менахем Мендель Коэн в Facebook.
По данным полиции Донецкой области, подозреваемым является 28-летний Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр.
"Еврейская община Мариуполя выражает глубокую благодарность полиции Донецкой области и Службе Безопасности Украины за все приложенные усилия, круглосуточную работу, и, как итог - поимку опасного преступника, угрожавшего жизням евреев Мариуполя", - отметил Коэн и добавил, что следствие продолжается.
Также главный раввин сообщил, что охранника, который обезоружил нападавшего и при этом был ранен, уже выписали из больницы, он заканчивает лечение.
Напомним, более двух недель назад в Мариуполе неизвестный совершил нападение на синагогу, его остановил охранник. Убегая, злоумышленник бросил в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями.
Позже правоохранители объявили мужчину в розыск.
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