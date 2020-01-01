На Донбассе погиб разведчик
Украинский военный отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил погиб из-за неосторожного обращения с оружием во время боевого задания в зоне ООС. Об этом в среду, 12 августа, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки (ОТГ) Север.
"Обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины", - указано в сообщении.
Также в ОТГ отметили, что командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким умершего защитника Украины.
Ранее разведка операции Объединенных сил заявила о крупных потерях среди сепаратистов во время перемирия.
Как сообщалось, военнослужащий-контрактник из Тернопольской области умер от огнестрельного ранения, полученного во время неосторожного обращения с оружием.
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