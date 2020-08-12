ОБСЕ выявила более 260 нарушений перемирия на Донбассе

Большинство нарушений сепаратистами режима прекращения огня зафиксировано в Донецкой области.

С начала вступления в силу перемирия 27 июля наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 262 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в среду, 12 августа.

В целом ОБСЕ зафиксировала 46 взрывов, два снаряда в полете, три осветительных ракеты и 211 очередей и выстрелов.

Большинство нарушений сепаратистами режима прекращения огня отмечено в Донецкой области.

Так, за последние сутки в регионе наблюдатели зафиксировали четыре нарушения перемирия - выстрелы из неизвестного оружия в районах к юго-западу от Горловки.

В Луганской области же ОБСЕ выявила одно нарушение режима прекращения огня - выстрел из стрелкового оружия на участке к северо-западу от территории разведения в районе Золотого.

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