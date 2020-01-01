В Херсоне задержали насильника 80-летней пенсионерки

Мужчина и ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления, а сейчас находился на условно-досрочном освобождении.

Насильник-рецидивист ночью проник в дом женщины в Николаевской области и изнасиловал ее. Спустя два месяца злоумышленника задержали в Херсоне. Об этом в среду, 12 августа сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Подозреваемому сообщили о подозрении и взяли под стражу.

По версии следствия, подозреваемый ночью 9 июня проник в дом 80-летней женщины и "совершил в отношении нее противоправные действия сексуального характера".

"Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, на путь исправления не стал, и вновь совершил аналогичное уголовное преступление в период условно-досрочного освобождения. 11 августа этого года его задержали в г. Херсон в порядке ст. 208 УПК Украины. 12 августа следственным судьей Центрального районного суда города Николаева в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре, отметив, что расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области задержали насильника 13-летней девочки.

Также на Николаевщине подросток изнасиловал 7-летнюю девочку. Она рассказала, что, когда она играла на улице, на нее напал 15-летний соседский парень.

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