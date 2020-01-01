На Кировоградщине столкнулись автобусы, есть жертвы

Два автобуса столкнулись на трассе Киев-Одесса. Прибывшие по вызову спасатели деблокировали пострадавших и тела жертв.

В Кировоградской области столкнулись два автобуса, в результате чего два человека погибли, еще 10 - пострадали. Об этом в четверг, 13 августа, сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Читай также: За пять месяцев 2020 года количество ДТП в Украине снизилось: статистика

"13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи села Большие Трояны Благовещенского района, в результате столкновения двух автобусов (Киев - Одесса и Кошице (Словацкая республика) - Одесса)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП погибли два человека и пострадали 10 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Читай также: Зеленский отреагировал на смертельное ДТП под Киевом

Спасатели также отметили, что для деблокирования пострадавших привлекались три сотрудника ГСЧС.

Ранее на Столичном шоссе автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. В результате четыре человека (двое детей и родители). Водитель Mercedes был в состоянии алкогольного опьянения.