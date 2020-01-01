Главное 12 августа: Упрощенный карантин и задержанные в Беларуси

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

МОЗ заявил об изменении карантинных зон, в Минске арестовали граждан Украины. Мы собрали важные события вчерашнего дня.

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Новые критерии МОЗ

В Минздраве заявили, что правила карантинного зонирования стали проще. Так, динамику и число случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч украинцев постановили объединить в один показатель и отслеживать его на протяжении 2 недель. В то же время к утру 12 августа в Украине с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 84 548 пациентов. Из них 1970 скончалось и 45 686 излечилось. За сутки нашли 1433 новых зараженных.

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В Минске были задержаны 11 украинцев

Во время митингов беларусские силовики задержали 11 выходцев из Украины. Также был избит один украинский фотокорреспондент. Девятерых схваченных отпустили после настоятельного требования посольства Украины. Фотографу оказали помощь в больнице и выписали. В то же время волонтеры благотворительной организации “Восток SOS” Константин Реуцкий и Евгений Васильев не выходят на связь.

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Запрос на выдачу “вагнеровцев“

Офис генпрокурора Беларуси обратился в Генпрокуратуру относительно экстрадиции 28 боевиков, воевавших в ООС. Шевченковский райсуд Киева постановил заключить подозреваемых под стражу.

Украинский госбанк одержал верх в суде над РФ

Ощадбанк победил в судебном споре с Россией, который длился 4 года. Таким образом госбанк отстоял права на торговую марку Сбербанк. Во время разбирательства провели 3 экспертизы и заслушали более 100 ходатайств сторон. Решение вступило в силу.

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко назвал условие выдачи Киеву боевиков.

