В ООС участились обстрелы со стороны оккупантов
В течение прошедшего дня, 12 августа, на большинстве участков ответственности украинских подразделений было тихо. В то же время сепаратисты проявили активность близ Марьинки и Южного.
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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
Там было зафиксировано несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны боевиков. Также сепаратисты осуществили 2 выстрела у Железного, применив станковый гранатомет.
Еще один факт вражеской провокации был задокументирован рядом с Красногоровкой. Там с помощью ручного противотанкового гранатомета противник заминировал местность одной противопехотной миной ПОМ-2.
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В целом за минувшие сутки оккупанты 4 раза нарушили режим провозглашенного режима прекращения огня. В то же время уточняется, что провокации захватчиков не угрожали жизни воинов ВСУ и мирного населения. В связи с этим украинская сторона не отвечала выстрелами.
С начала текущих суток захватчики не проявляли активности на участках фронта.
По данным пресс-службы оперативного теруправления “Север“, во время выполнения боевого задания погиб боец украинской разведки. Он получил пулевое огнестрельное ранение из-за неосторожного обращения с оружием.
Напомним, ранее мы писали, что Кабмин выделил 5,6 млн гривен на жилье для переселенцев.