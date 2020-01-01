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На Запорожье «ВАЗ» задавил пешехода

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Мужчина скончался на месте.
Авария произошла в селе Вольноандреевка
Авария произошла в селе Вольноандреевка
zp.npu.gov.ua

ДТП произошло в Вольнянском районе Запорожской области. Там в селе Вольноандреевка 20-летний водитель «ВАЗ» сбил пешехода.

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Об этом сообщает ГУНП в Запорожском регионе.

Было установлено, что автомобилист совершил наезд на человека, двигаясь по ул. Днепровской. Под колеса попал местный житель 1962 года рождения. Он умер на месте от полученных травм.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Транспортное средство изъяли, начато досудебное расследование.

Погиб пешеход 1962 года рождения
Погиб пешеход 1962 года рождения
zp.npu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что на Ровенщине в ДТП с участием автокрана в машине зажало человека.

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Теги: ДТП, авария, пешеход, Запорожская область, ГУНП, наезд, смерть
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