COVID-19 в Украине: почти 1,6 тысяч случаев за сутки

В Харьковской области заразились 209 человек.

В Украине за минувшие сутки 1 592 человека заразились коронавирусом, сообщает СНБО. Больше всего новых случаев в Харьковской области – 209.

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За минувшие сутки в нашей стране 530 человек сумели побороть COVID-19. 22 человека умерли.

Харьковская область установила антирекорд по количеству заражений за одни сутки. Там вирус обнаружили у 209 человек. Много заразившихся в Черновицкой (+130) и Львовской областях (+166), а также в Киеве (+133). Меньше всего – в Полтавской (+2) и в Кировоградской (+5) областях.

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С момента начала пандемии 86 140 жителей Украины заразились коронавирусом. 46 216 человек вылечились, а 1 992 человека умерли.

Украине готовится к новой волне пандемии коронавируса, которая ожидается поздней осенью. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что она начнется в октябре или ноябре, одновременно с эпидемией гриппа.