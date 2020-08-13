В Кривом Роге сгорел прогулочный катер на 12 человек

Никто из людей не пострадал.

В Кривом Роге сегодня ночью, 13 августа, сгорел прогулочный катер. Об этом в Фейсбуке информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В 3:23 в Службу спасения сообщили, что на причале Кресовського водохранилища произошел пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит прогулочный катер "Анна", рассчитанный на 12 человек.

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В 3:48 пожар спасатели локализовали, а в 4:23 его полностью потушили. Никто из людей не пострадал. Огонь уничтожил обшивку, мебель и двигатель. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.

На данный момент установлено, что возгорание произошло в середине катера. Эксперты определяют причину пожара.

Ранее сообщалось, что под Днепром во время движения сгорел рейсовый автобус. Никто из пассажиров не пострадал. Водитель пытался самостоятельно потушить огонь, но это у него не получилось.