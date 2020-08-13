Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кривом Роге сгорел прогулочный катер на 12 человек

Комментариев: 1
Никто из людей не пострадал.
Тушение загоревшегося катера
Тушение загоревшегося катера
facebook.com/pg/MNSDNE/

В Кривом Роге сегодня ночью, 13 августа, сгорел прогулочный катер. Об этом в Фейсбуке информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

В 3:23 в Службу спасения сообщили, что на причале Кресовського водохранилища произошел пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит прогулочный катер "Анна", рассчитанный на 12 человек. 

Читай также: В Харьковской области произошла утечка кислоты в результате ДТП

В 3:48 пожар спасатели локализовали, а в 4:23 его полностью потушили. Никто из людей не пострадал. Огонь уничтожил обшивку, мебель и двигатель. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.

На данный момент установлено, что возгорание произошло в середине катера. Эксперты определяют причину пожара.

Ранее сообщалось, что под Днепром во время движения сгорел рейсовый автобус. Никто из пассажиров не пострадал. Водитель пытался самостоятельно потушить огонь, но это у него не получилось.

Поделись:
Теги: Кривой Рог, катер, пожар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
zurbuk    13.08.2020, 10:13
Оценка:  0
zurbuk
Люди не пострадали это хорошо. А ватники?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь