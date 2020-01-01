Показано видео, как на Закарпатье взорвали гранату Первой мировой войны

Боеприпас нашел в поле местный фермер.

Фермер нашел гранату во время земляных работ ГСЧС

На Западной Украине житель села Ужок обнаружил раритетный боеприпас. Житель Великоберезнянского района нашел старую гранату.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Закарпатской области.

Инцидент произошел, когда фермер обрабатывал свой участок в поле. Когда копал землю, неожиданно наткнулся на странный предмет. Присмотрелся – боеприпас.

На место прибыли специалисты пиротехнических работ. Они осмотрели находку и предварительно установили, что это граната времен Первой мировой войны.

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Боеприпас изъяли и уничтожили. При этом спасательная служба выложила видео взрыва в интернет. Видно, как, несмотря на срок давности, боеприпас мощно сдетонировал в местном водоеме.

Боеприпас обезвредили ГСЧС

Напомним, ранее мы писали, что в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха: есть жертвы.