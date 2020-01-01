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Показано видео, как на Закарпатье взорвали гранату Первой мировой войны

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Боеприпас нашел в поле местный фермер.
Фермер нашел гранату во время земляных работ
Фермер нашел гранату во время земляных работ
ГСЧС

На Западной Украине житель села Ужок обнаружил раритетный боеприпас. Житель Великоберезнянского района нашел старую гранату.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Закарпатской области.

Инцидент произошел, когда фермер обрабатывал свой участок в поле. Когда копал землю, неожиданно наткнулся на странный предмет. Присмотрелся – боеприпас.

На место прибыли специалисты пиротехнических работ. Они осмотрели находку и предварительно установили, что это граната времен Первой мировой войны.

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Боеприпас изъяли и уничтожили. При этом спасательная служба выложила видео взрыва в интернет. Видно, как, несмотря на срок давности, боеприпас мощно сдетонировал в местном водоеме.

Боеприпас обезвредили
Боеприпас обезвредили
ГСЧС

Напомним, ранее мы писали, что в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха: есть жертвы.

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Теги: фермер, граната, Закарпатье, взрыв, поле, видео, спасатели, ГСЧС
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