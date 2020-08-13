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Анатолий Шарий не верит, что его партию закроют

Комментариев: 4
Шарий считает, что для такого решения нет никаких оснований.
Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
facebook.com/anatolijsharij

Анатолий Шарий не верит, что его партию закроют. Для такого решения нет никаких оснований. Об этом сегодня сообщает PavlovskyNEWS.

Шарий считает маловероятным, что министр юстиции Денис Малюська решит обратиться в суд за запретом его партии. Еще меньше вероятность того, полагает политик, что какой-нибудь суд в Украине примет подобное решение.

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Накануне в Киеве Общественный совет при Министерстве юстиции рекомендовал запретить "ОПЗЖ" и "Партию Шария" так как они вредят  национальной безопасности. Предполагается, что теперь Минюст обратится в суд с соответствующим требованием. 

Ранее сообщалось, что "Партия Шария" подала в суд исковое заявление к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, требуя взыскать в её пользу из госбюджета 3,2 миллиона гривен. Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении этого иска.

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Теги: партия Шария, Анатолий Шарий
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Комментариев (4)
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hcr    13.08.2020, 11:07
Оценка:  -3
hcr
После Толиных расследований о сбитом боинге и публикованию ПОЛНЫХ записей переговоров Безлера паразиты на всё пойдут что б его остановить. Уже очевидно что ополченцы не при делах, а значит Украине может не слабо прилететь, но пока что амеры не дают ход делу т.к.и сами замешаны.
Брюква_и_Клюква    13.08.2020, 11:03
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Петух не верил, пока в кипяток не попал
zurbuk    13.08.2020, 10:59
Оценка:  -1
zurbuk
Коли в Украіну приЇдеш? Можеш частинами. Або цілий, на місці розберемось.)
ParisMA    13.08.2020, 10:46
Оценка:  +3
ParisMA
о! Анатоль Анатолич - собственною персоною) диво-дивное, а что случилось? УДИВЛЕНА появлению на этом сайте)
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