Шарий считает, что для такого решения нет никаких оснований.

Анатолий Шарий не верит, что его партию закроют. Для такого решения нет никаких оснований. Об этом сегодня сообщает PavlovskyNEWS.

Шарий считает маловероятным, что министр юстиции Денис Малюська решит обратиться в суд за запретом его партии. Еще меньше вероятность того, полагает политик, что какой-нибудь суд в Украине примет подобное решение.

Читай также: В Харькове жестоко избили активиста "Партии Шария": Он в реанимации

Накануне в Киеве Общественный совет при Министерстве юстиции рекомендовал запретить "ОПЗЖ" и "Партию Шария" так как они вредят национальной безопасности. Предполагается, что теперь Минюст обратится в суд с соответствующим требованием.

Ранее сообщалось, что "Партия Шария" подала в суд исковое заявление к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, требуя взыскать в её пользу из госбюджета 3,2 миллиона гривен. Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении этого иска.