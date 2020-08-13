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В Одессе мужчина скончался в бассейне частного спорткомплекса

Комментариев: 1
Полиция не нашла на теле умершего следов насилия.
Свидетели пишут, что мужчина умер от сердечного приступа. Фото иллюстративное
Свидетели пишут, что мужчина умер от сердечного приступа. Фото иллюстративное
depositphotos.com

Инцидент зафикисирован в Киевском районе Одессы. Там в частном спорткомплексе мужчина умер в бассейне.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Уточняется, что на теле 49-летнего погибшего не обнаружено следов насилия. Причину смерти установит экспертиза областного бюро СМЭ, куда направили труп.

Решается вопрос о внесении сведений о несчастном случае в Единый реестр досудебных расследований. Дело откроют по статье об убийстве с пометкой “естественная смерть”.

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В то же время пользователи соцсетей пишут, что трагедия произошла в спорткомплексе Sport Life в торговом центре “Сити Центр”. Свидетели говорят, что мужчина умер от сердечного приступа.

Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье 4-летний малыш мыл ковер с мамой и погиб.

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Теги: смерть, бассейн, Одесса, сердечный приступ, спорткомплекс
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Комментариев (1)
kadettt    13.08.2020, 11:04
Оценка:  -22
kadettt
Не новости Украины,а сплошная криминальная хроника,один негатив,а потом от них у людей крыша едет.
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