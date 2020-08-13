В Одессе мужчина скончался в бассейне частного спорткомплекса

Полиция не нашла на теле умершего следов насилия.

Свидетели пишут, что мужчина умер от сердечного приступа. Фото иллюстративное depositphotos.com

Инцидент зафикисирован в Киевском районе Одессы. Там в частном спорткомплексе мужчина умер в бассейне.

Читай также: Зеленского заметили в элитном спорт-клубе на Печерске

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Уточняется, что на теле 49-летнего погибшего не обнаружено следов насилия. Причину смерти установит экспертиза областного бюро СМЭ, куда направили труп.

Решается вопрос о внесении сведений о несчастном случае в Единый реестр досудебных расследований. Дело откроют по статье об убийстве с пометкой “естественная смерть”.

Читай также: 53-летняя Сальма Хайек засветила пышную грудь в бассейне

В то же время пользователи соцсетей пишут, что трагедия произошла в спорткомплексе Sport Life в торговом центре “Сити Центр”. Свидетели говорят, что мужчина умер от сердечного приступа.

Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье 4-летний малыш мыл ковер с мамой и погиб.

