В Одессе мужчина скончался в бассейне частного спорткомплекса
Инцидент зафикисирован в Киевском районе Одессы. Там в частном спорткомплексе мужчина умер в бассейне.
Читай также: Зеленского заметили в элитном спорт-клубе на Печерске
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Уточняется, что на теле 49-летнего погибшего не обнаружено следов насилия. Причину смерти установит экспертиза областного бюро СМЭ, куда направили труп.
Решается вопрос о внесении сведений о несчастном случае в Единый реестр досудебных расследований. Дело откроют по статье об убийстве с пометкой “естественная смерть”.
Читай также: 53-летняя Сальма Хайек засветила пышную грудь в бассейне
В то же время пользователи соцсетей пишут, что трагедия произошла в спорткомплексе Sport Life в торговом центре “Сити Центр”. Свидетели говорят, что мужчина умер от сердечного приступа.
Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье 4-летний малыш мыл ковер с мамой и погиб.