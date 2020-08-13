На Николаевщине 34-летний уголовник изнасиловал 80-летнюю женщину

Насильника задержали.

В Николаевской области 80-летняя пенсионерка заявила в полицию, что в ее дачный домик проник неизвестный. По словам женщины, злоумышленник силой принудил ее к половому акту.

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Об этом сообщает региональное управление ГУНП.

Спустя какое-то время мужчину разыскали в Херсонской области. Как выяснилось, 34-летний подозреваемый из Николаевщины ранее был судим за подобные нарушения и меньше двух лет назад вышел на свободу.

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Прокуратура объявила нарушителю о подозрении, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Пока суд отправил злоумышленника под стражу на 60 суток с правом внесения 160 тыс. грн. залога.

Проверяется его причастность к изнасилованию 55-летней жительницы Витовского района и другим преступлениям аналогичного характера по заявлениям потерпевших.

Мужчина был ранее судим mk.npu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что на Сумщине известный фотограф развращал 9-летнюю девочку.

