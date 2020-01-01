Дела Майдана: ГБР подозревает командира киевского Беркута в убийствах

Поскольку бывший правоохранитель скрывается от правосудия, к нему применена особая процедура расследования.

Следователи специального управления ГБР по “делам Майдана“ начали заочное досудебное расследование в отношении бывшего командира роты специального назначения “Беркут“ в г. Киеве. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, соответствующее постановление 12 августа утвердил следственный судья Печерского районного суда города Киева.

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Бывший милиционер подозревается в совершении умышленных убийств митингующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве, а также других особо тяжких преступлений.

Сейчас принимаются меры для получения разрешений на осуществление заочного досудебного расследования в отношении других подозреваемых в совершении уголовных преступлений в отношении участников акций протеста в 2013-2014 годах, объявленных в международный розыск.

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Кроме того, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему директору Департамента материального обеспечения МВД Украины в уголовном производстве по фактам поставки из Российской Федерации специальных средств и их дальнейшего использования во время событий 18-20 февраля 2014 года в центральной части города Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что еще три экс-беркутовца предстанут перед судом в “деле Майдана“. По данным следствия, двое из них незаконно задержали участника протестов 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве.