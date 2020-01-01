МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь

Причина – нестабильное общественно-политическое положение после президентских выборов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня во время брифинга призвал украинцев временно воздержаться от поездок в Беларусь. Причина – нестабильное общественно-политическое положение в стране после президентских выборов.

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Кулеба отметил, что посещение Беларуси можно будет возобновить после того, как в ней стабилизируется ситуация.

Вчера, 12 августа, МИД Украины рекомендовал украинцам, которые находятся в Беларуси, не участвовать в акциях протеста и проявлять осторожность.

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Белорусские власти уже задержали нескольких украинцев, оказавшихся в местах массового скопления людей. Например, 12 августа белорусские силовики арестовали украинских волонтеров Константина Равуцкого и Евгения Васильева. Где они сейчас находятся – не известно.

Ранее в больнице Гомеля умер 25-летний молодой человек, которого ранее задержали на акции протеста. Его по решению суда отправили под административный арест.