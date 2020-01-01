Водительница выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом.

Под Херсоном женщина устроила ДТП: погибли муж и двое ее детей

Под Херсоном женщина устроила ДТП: погибли муж и двое ее детей

В районе города Скадовск в Херсонской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым микроавтобусом. В результате ДТП погибли три человека, включая двух детей, сообщает полиция Херсонской области.

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“Предварительно установлено, что 45-летняя жительница Херсона, управляя автомобилем “Фольксваген Гольф“, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым микроавтобусом “ДАФ“. В результате ДТП от полученных травм погибли 49-летний муж водительницы и двое их сыновей в возрасте 11 и 14 лет“, - рассказали в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Предварительно происшествие было квалифицировано по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кировоградщине столкнулись автобусы, есть жертвы. Два автобуса столкнулись на трассе Киев-Одесса. Прибывшие по вызову спасатели деблокировали пострадавших и тела жертв.