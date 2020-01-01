В харьковском метро сняли на видео оскорбления из-за маски

Пенсионер набросился на парня без средства защиты. Молодой человек не стал раздувать конфликт и отошел.

Инцидент произошел в вагоне метро Харькова. Там пожилой пассажир напал на сидящего рядом молодого человека.

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Об этом стало известно из Телеграм-канала “Хуевый Харьков”, где опубликовали видео с места.

На ролике видно, как пенсионер в маске отчитывает парня без повязки на лице. При этом пожилой мужчина не стесняется в выражениях, нецензурно высказываясь в адрес парня. Тот попытался что-то возразить, но когда он заговорил, оппонент еще больше разозлился.

Ты на меня дышишь своим “Ковидом”, выйди вон из вагона, - сказал мужчина.

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Молодой человек не стал дальше раздувать конфликт и отвечать на оскорбления. Он встал и отошел подальше от взбеленившегося попутчика.

Напомним, ранее мы писали, что в Минске пикетчик перекрыл движение метро.

