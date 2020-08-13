Украина потребовала от Беларуси освободить задержанных украинцев

Украинские граждане находятся в Беларуси как журналисты и не принимали участия в протестах.

Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщает президентская пресс-служба.

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По его словам, граждане Украины были задержаны белорусскими правоохранителями без каких-либо законных оснований.

“По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов. Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации“, - заявил Андрей Ермак.

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Глава Офиса президента Украины также отметил, что свобода слова и свобода свободного передвижения – это базовые демократические принципы, которые уважаются во всем мире. Их нарушение недопустимо.

По словам Ермака, сейчас МИД Украины через украинское дипломатическое представительство активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий.

Он также отметил, что Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Республикой Беларусь.

Мы гораздо больше, чем просто соседи, - мы всегда были хорошими друзьями и партнерами, - заявил Андрей Ермак.

Напомним, ранее сообщалось, что дипломаты ищут задержанных в Минске украинцев. Украинцы приехали в Беларусь только вчера и не принимали участия в протестах, говорит правозащитница.