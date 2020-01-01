Украинские компании экспресс-доставки уклонялись от уплаты налогов

Государству нанесен ущерб на 27 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении нескольких украинских компаний экспресс-доставки, которые уклонялись от уплаты таможенных сборов и платежей. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, в 2017-2020 годах отечественные компании экспресс-доставки нелегально ввозили в Украину высоколиквидные товары (электронная техника, брендовая одежда, дорогие автозапчасти) под видом экспресс-отправлений.

Для того, чтобы избежать растаможки груза, перевозчики вносили в товарно-сопроводительные документы недостоверную информацию о его названии и цене. Кроме того, товар ввозили мелкими партиями.

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По предварительным подсчетам, только в 2019-2020 годах государственный бюджет Украины из-за таких действий не получил 27 миллионов гривен обязательных платежей.

Ранее сотрудники СБУ предотвратили незаконные поставки в Россию украинских товаров военного назначения. Также в РФ передавали технологии изготовления некоторых военных товаров.