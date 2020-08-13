В Житомире у пенсионерки выманили 10 тысяч гривен за “выигрыш” в акции

Мошенников разыскивает полиция.

Инцидент произошел в Житомире. Как рассказала 76-летняя местная жительница, к ней на улице подошел молодой человек. Сказал, что она победила в акции от супермаркета.

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Об этом сообщает ГУНП в Житомирской области.

Когда они беседовали, подошла еще одна подставная “победительница”. Вместе им удалось убедить жертву, что для получения выигрыша нужно подтвердить свою платежеспособность. Дескать, деньги может получить только активый покупатель.

В итоге доверчивая пенсионерка дома отдала мошенникам чуть ли не все свои сбережения – 10 тыс. грн. Организатор “акции” на глазах у старушки положил в конверт ее деньги и добавил туда “призовую” сумму в иностранной валюте. Злоумышленники якобы вручили хозяйке выгрыш и скрылись.

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Но, как оказалось, ловкие мошенники успели подменить конверт. Когда женщина открыла его, внутри оказалась порезанная на мелкие кусочки бумага.

Правоохранители ищут лиц, причастных к обману и хищению. Граждан просят не верить организаторам акций, в которых они не принимали участие.

Напомним, ранее мы писали, что украинцев предупредили о мошенниках на рынке финуслуг.

